Ливень не обрушил Кирилловский мост – спасатели

На путепроводе по Телиги и Кирилловской проводился плановый ремонт

В соцсетях сегодня появилось сообщение, что из-за дождя в Киеве частично обрушился "уставший" путепровод на Кирилловской улице.

Фото: twitter.com/alexgoldsmit

Так, на проезжей части заметили много песка, а неподалеку – довольно большую яму. Однако, как выяснила "Сегодня", с мостом все в порядке: он не рухнул.

Фото: twitter.com/alexgoldsmit

Как рассказал сегодня начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук, на путепроводе по Телиги и Кирилловской проводился плановый ремонт. Из-за сильных осадков произошло крупное вымывание грунта на проезжую часть.

Фото: twitter.com/alexgoldsmit

"Мост не рухнул. В данный момент над уборкой грунта, который попал на проезжую часть улицы Кирилловской, работают сотрудники "Киевавтодора" и Подольская РГА", – сообщил он.

Напомним, сегодня Киев внезапно накрыла стихия: утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень с градом.

Ранее, 23 июля в Киеве после дождя несколько улиц превратились в реки. Жители Киева в соцсетях активно обсуждают "большой потоп". Главным "героем" стала затопленная улица Метрополита Шептицкого в районе метро "Левобережная".

Дожди пробрались и в метро. В одном из вагонов, во время движения по открытой части красной ветки, с потолка полилась вода. В итоге, на полу собрались приличные лужи, а на мокрых сидениях люди попросту отказывались садиться.