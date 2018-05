Можно ли купаться в киевских фонтанах – ответ от "Киевводфонда"

Некоторые киевляне в жаркую погоду идут к фонтанам и купаются там. Можно ли это делать, рассказали в специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии "Киевводфонд".

"Киевводфонд" призывает всех жителей и гостей столицы соблюдать элементарные правила техники безопасности. Отмечается, что все фонтаны ограждены и защищены, однако не стоит забывать о высоком электрическом напряжении.

"Строго запрещено находиться в чаше фонтана во время свето-музыкального шоу, потому что когда центральные струи воды поднимаются до 40 метров, начальная скорость воды в них достигает 120 км/ч, реактивные усилия – примерно 200 кг", – говорится в сообщении.

Фото: kyivvodfond.com.ua

Кроме того, отмечается, что чаши фонтанов сделаны из гранита, на котором очень легко поскользнуться.

"Ни в коем случае нельзя пить воду из фонтанов. Вода попадает в фонтаны через системы централизованного водоснабжения и постоянно циркулирует, на нее могут влиять погодные условия, повышенная температура воздуха, поэтому во избежание цветения используют специальный химический раствор – альгицид", – подчеркивают в "Киевводфонде".

Также на предприятии отмечают, что, находясь в чаше фонтана, можно его повредить.

"Поэтому купаться в фонтанах запрещено. Напоминаем, что первоочередная цель фонтанов столицы – это украшение города, визитная карточка, изюминка Киева. Призываем бережно относиться и оберегать эту невероятную красоту!", – добавляют в "Киевводфонде".

Напомним, в Киеве вандалы вылили моющее средство в фонтан на улице Сагайдачного. Об этом сообщили в КП СЗН Подольского района. Из-за ЧП в понедельник фонтан не работал.

Как мы сообщали ранее, в Киеве во вторник, 1 мая, начался сезон работы фонтанов. Музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. В частности, киевляне и гости столицы смогут услышать следующие композиции: Джамала, Бумбокс – Злива, Океан Ельзи – Майже весна, Elvis Presley – A Little Less Conversation, Джамала – 1944, Pianoboy – Кохання, The Hardkiss – Журавлі, Queen – I want to break free, Shirley Bassey – History Repeating и другие.

В прошлом году была проведена реконструкция фонтанного комплекса, который состоит из одного "Большого" и шести "Малых" фонтанов. До этого времени комплекс не функционировал почти три года.

Столичные фонтаны, расположенные в центральной части города, будут работать до 30 сентября.