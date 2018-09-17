На четырех улицах Киева целый день не будет воды

На четырех улицах столицы будет проводится ремонт сетей водоснабжения. В связи с этим на целый день будет отключена подача воды, сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Плановый ремонт будет проводиться в четверг, 20 сентября. Воду будут отключать с 8:00 до 21:00. В компании попросили киевлян заранее запастись водой. Ремонт проведут по следующим адресам: ул. С.Сосниных, 12,14, 14-А,16,18/1; ул. Кучера, 2, 2-А; ул. Полевая, 67, 71; ул. Т. Яблонской, 1-А.

Напомним, в Киеве на мосту Патона, где ранее анонсировали капитальный ремонт, произошел прорыв вотопровода. Опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.

Кроме того, на Святошино для участников АТО восстановят полуразрушенное здание. На реконструкцию потратят 269,7 млн гривен.

Как известно, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что в дома киевлян скоро подадут горячую воду. Киеврада приняла важное решение по выплате долга за газ.