На Нивках отключат холодную воду

На этой неделе в нескольких районах Киева отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Холодную воду отключат в связи с проведением ремонтных работы. В частности, ее не будет в части домов микрорайона Нивки.

Воду отключат 26 сентября с 08:00 до 07:00 27 сентября в домах по улицам Салютной, 1, 2, 3, 5, 5-Б и Щербакивского, 47-В; 27 сентября с 08:30 до 07:00 28 сентября на улице Милютенко, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46.

Кроме того, отключат воду 28 сентября с 08:00 до 07:00 29 сентября на улице Дашавской, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37 и переулке Индустриальном, 17, 19, 19-А, 21 и 23. Также 28 сентября с 19:00 до 09:00 29 сентября на Туполева, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12 -А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29 и 28 сентября 9:00 до 07:00 29 сентября на Бориспольской, 19 и 34.

Напомним, холодная вода в Киеве снова подорожает. Горожанам стоит готовиться и к очередному подорожанию "коммуналки".

Кроме того, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что до конца сентября киевлянам вернут горячую воду. В большом количестве домов Киева уже три месяца отсутствует горячее водоснабжение.