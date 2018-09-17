На Святошино для участников АТО восстановят полуразрушенное здание

На бульваре Кольцова, 24а в Святошинском районе Киева будет восстановлено полуразрушенное здание. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

На реконструкцию здания планируется потратить 269,7 млн гривен. В данный момент здание одноэтажное, однако его планируют увеличить еще на несколько этажей. Кроме того, из общей суммы 18 млн грн потратят на мебель и инвентарь, а на встроенные помещения – 29 млн грн. Как отмечается в пояснительной записке, в здании будет 400 квартир для инвалидов – участников АТО.

Согласно плану, будет построено 280 1-комнатных, 80 2-комнатных и 40 3-комнатных квартир. Площадь дома составит 30 034 кв.м.

Напомним, бывшие чиновники в Киеве присвоили 16 объектов недвижимости. Государству нанесены миллионные убытки. Преступниками оказались экс-заместитель гендиректора СВКП "Киевводфонд", экс-начальник юридического отдела этого предприятия, трое граждан Украины и гражданин России.

Кроме того, застройщик в Броварах украл у горожан 2 млн гривен. Обвинительный акт против бизнесмена направлен в суд. В 2016 году мужчина создал жилищно-строительный кооператив, чтобы мошенническим путем завладеть деньгами граждан.