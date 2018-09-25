На трех улицах в Киеве отключили холодную воду из-за аварии

Воды в домах не будет в течение суток

В Киеве из-за аварии в сети водоснабжения водопровода во вторник, 25 сентября, отключили холодную воду в домах на трех улицах. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

На предприятии отметили, что аварийные бригады приступили к локализации и ликвидации повреждений водопровода. Воду отключили по таким адресам: ул. Ревуцкого 7А, ул. Льва Толстого 23/1 и ул. Яблонская 1А.

Ориентировочно воду вновь подадут в эти дома через сутки.

Напомним, в ближайшее время могут снова вырасти тарифы на холодную воду. На сегодняшний день жители большинства высоток платят 16,7 грн за 1 куб. м. Однако тариф может вырасти почти на три гривни, до 19,6 грн за "куб". К примеру, при использовании 5 "кубов" воды в месяц, семья сейчас платит около 83 грн, а придется выложить за тот же объем почти 100 грн.

Кроме того, на этой неделе в нескольких районах Киева отключат холодную воду. Ее отключат в связи с проведением ремонтных работы. В частности, воды не будет в части домов микрорайона Нивки. Не будет воды на Дашавской, Салютной и Щербакивского.