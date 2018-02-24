Непогода в Киеве: снег в столице убирают почти 290 единиц техники

До конца суток высота снежного покрова в Киеве вырастет на 3 сантиметров

В связи с непогодой снег в столице убирают 287 единиц снегоуборочной техники и 62 бригады с ручной уборки. Об этом сообщили в пресс-службе горгосадминистрации.

"По данным КК "Киевавтодор", пока к уборке снега в столице задействовано 287 единиц снегоуборочной техники и 62 бригады с ручной уборки", – говорится в сообщении.

Также, как сообщили в Украинском гидрометцентре, до конца суток 24 февраля высота снежного покрова в столице возрастет на 3 сантиметров.

Раньше мы писали о том, что в Украине существенно похолодает. Синоптики говорят, что в конце февраля придут настоящие морозы, местами до -23 градусов. Вместе с похолоданием в Украину идут снегопады и ледяные дожди. Такую погоду прогнозирует украинский Гидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, уже в течение ближайших дней в Украину придут снегопады. Практически на всей территории страны будет снежить, за исключением юга Украины, где ночной снег будет сменяться дневным ледяным дождем.

Напомним, что у двух районах Запорожской области из-за сильного снега усложнилось движение по автомобильным дорогам государственного значения.



