Опасные мосты Киева: эксперт назвал путепроводы, которым необходим ремонт

В Киеве четыре моста пребывают в аварийном состоянии. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, эти объекты нуждаются в ремонте.

В список опасных объектов попали путепровод на пересечении проспектов Воздухофлотского и Победы, мосты Патона, Кирпы и Шулявский.

"Путепровод на пересечении проспектов Воздухофлотского и Победы опасен тем, что там из-за проникновения влаги в конструкцию обваливаются куски моста. Такая же ситуация и с мостом Патона – на одной из опор обрушилась отделка. Есть проблема с мостом Кирпы, потому что там при проектировании наняли не очень профессиональную проектную организацию, которая выдала некачественный проект. Там есть несколько опор, которые залиты только бетоном, без железной арматуры. Проблемный и Шулявский мост, но там реконструкция вот-вот начнется", – рассказывает Александр Сергиенко.

По мнению эксперта, эти мосты нужно срочно ремонтировать, а за другими – регулярно следить и, в случае необходимости, обновлять.

"У нас не происходит регулярного капитального ремонта мостов, как это надо. Состояние моста определяется наличием гидроизоляции. Если бы вода не попадала внутрь конструкции моста, он стоял бы вечно. Много лет не было должного настоящее ремонта дорожного полотна на многих мостах и путепроводах. Там, где он проходил, ситуация кардинально менялась. Например, закончили реставрацию путепровода на Нивках. Теперь там абсолютно обновленная транспортная развязка", – говорит Сергиенко.

При этом, по его мнению, несмотря на некоторые объекты в аварийном состоянии, ситуация в Киеве с путепроводами в Киеве не настолько ужасна, чтобы повторилась генуэзская трагедия.

"Здесь нужно своевременно делать ремонт. Ничего страшного пока нет, но за мостами надо следить и вовремя их ремонтировать. Я вас уверяю, что такой угрозы у нас нет. Трагедия с обвалом моста в Генуе не повторится. Если бы у нас была катастрофическая ситуация с мостом, его давно закрыли бы, как это было с Гаванским мостом. Как известно, его давно закрыли, потому что он находился в ненадлежащем состоянии", – дополняет директор "Института города".

Напомним, в итальянской Генуе обвалился автомобильный мост длиной около 100 метров и рухнул на находившиеся под ним здания.

Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера. Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота – 90 метров.

По последней информации, во время падения моста погибло 38 человек. Позже число погибших возросло.