Отключение холодной воды в Киеве: где и когда будут чинить трубы

В столице на этой неделе "Киевводоканал" планирует провести ремонтные работы на водопроводных сетях. В связи с этим по нескольким адресам в городе будет временно отключена холодная вода, сообщили в предприятии.

Так, водоснабжения не будет по следующим адресам:

с 18:00 24 июля до 8:00 25 июля – ул. И. Франко, 11, 11-Б, 13, 13-А, 15, 17-А, 19, 19-Б, 20, 20-Б, 22, 23, 24, 24-А, 25/40, 26, 26-А, 28, 30;

с 8:00 25 июля до 6:00 26 июля – ул. Борщаговская, 126, 128, 144-А;

с 9:00 26 июля до 19:00 – ул. М. Рыбалко, 3, 5, 7.

"Киевводоканал" благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, на заседании НКРЭКУ утверждены новые расценки на холодную воду и водоотвод в Киеве на 2018 год.

Как сообщают в "Киевводоканале", для высоток тариф составит 16,7 грн за куб, из них 8,78 грн за 1 куб. м водоснабжения, 7,93 грн за 1 куб. м водоотведения (сейчас тариф 15,4 грн).

Тариф для жителей частного сектора и коллективных потребителей составит 15,78 грн вместо 14,184 грн (из них 8,292 грн за 1 куб. м водоснабжения и 7,488 грн за 1 куб. м водоотведения).

Платежки с новыми ценами жители увидят, скорее всего, уже в следующем месяце.

Еще в мае мы сообщали, что в Киеве могут существенно вырасти расценки на холодную воду.