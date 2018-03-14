Почему мало света в тоннеле на Почтовой площади в Киеве

Сегодня, 09:23

Пока невозможно полностью осуществить работы по прокладке кабельной линии и монтажу оборудования

 

Темный тоннель на Почтовой площади
Темный тоннель на Почтовой площади. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В тоннеле на Почтовой площади, где каждый день проезжают тысячи автомобилей, не хватает освещения, фонари там едва горят. "Планируется ли улучшить ситуацию с освещением на этом участке?" — спрашивает киевлянин Анатолий Кравец.

"На данный момент работы по завершению реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади приостановлены до согласования вопросов дальнейшего проведения археологических исследований на объекте. Из-за этого пока невозможно полностью осуществить работы по прокладке кабельной линии и монтажу оборудования трансформаторной подстанции. Сейчас питание сетей наружного освещения производится от временной трансформаторной подстанции, но этого освещения недостаточно в ночное время или в плохих погодных условиях. Прием-передача сетей наружного освещения будет проводиться только после завершения всего комплекса работ по реконструкции транспортной развязки на Почтовой, а это зависит от решения вопроса о судьбе археологических раскопок", – отвечает заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Ранее мы писали, что киевляне бьют тревогу: древние строения и улицы времен Киевской Руси, найденные археологами на Почтовой площади, могут исчезнуть. По словам активистов, часть раскопок уже затоплена водой, а на деревянных находках от сырости выросли грибы.

Напомним, раскопки на Почтовой площади начались два года назад, когда во время строительства подземного ТЦ рабочие обнаружили древние артефакты. С тех пор археологи раскопали остатки древнерусской усадьбы (XI—XII вв.), нашли шесть княжеских печатей (XI—XII вв.), 70 серебряных и медных монет (начало XVIII в.), стрелы, ядра, пули и даже погребальное захоронение XI—XII вв.
тоннель, фонари, почтовая площадь
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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