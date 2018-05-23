Почему не удаляют омелу с деревьев в Киеве

Сегодня, 06:06

Обрезать деревья можно, когда на них нет листьев, то есть или осенью или весной

 

Омелу можно обрезать только в период физиологического спокойствия дерева. Фото: slavdelo.dn.ua
Омелу можно обрезать только в период физиологического спокойствия дерева. Фото: slavdelo.dn.ua

Киевляне интересуются, почему с деревьев в городе не обрезают омелу.

"На Замковой горе увидела, что деревья обросли омелой. Такая же ситуация наблюдается в сквере вдоль улицы Малышко, в Дарницком районе. Почему ее не обрезают, ведь это вредит дереву?", — спрашивает киевлянка Ольга Карпинская.

"Все зеленые насаждения в городе под присмотром. Мы проводили санитарную обрезку в этом году с февраля до конца марта. Но увы, на некоторых растениях все же появляется омела, которая очень глубоко проникает в дерево. Чтобы избавиться от нее, нужно обрезать ветку на 50 сантиметров ниже от места, где она образовалась. Растение-паразит появляется на "скелетных" ветках деревьев, поэтому нужно проводить кронирование. Но сейчас обрезать деревья нельзя, это можно делать только в период физиологического спокойствия дерева, когда на нем нет листьев, то есть или осенью или весной. Впрочем, с подобными вопросами жители столицы могут обращаться на горячую линию КО "Киевзеленстрой" (044) 272-40-18, а также в Контактный центр мэрии по телефону 15-51", – отвечает Людмила Филинская, директор КП по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

Напомним, в 2017 году мы писали, что киевляне жалуются на засилье в ботаническом саду имени Фомина (на бульваре Шевченко) омелы, с которой никто не борется.

Также мы сообщали, что в Киеве запретили белить деревья и бордюры. Раньше считалось, что это защищает растения и создает уют в городе. Но сейчас за побелку на дереве можно получить большой штраф. 

В парковых зонах Киева теперь нет следов побелки на деревьях, зато места, где обрезаны ветки, тщательно закрашены. Опрошенные жители города оказались не в курсе новых правил. Люди предполагают, что городские власти просто экономят.

Но в "Киевзеленстрое" уверяют – дело не в нехватке средств. Причем запрет белить деревья действует уже несколько лет.

"Подразумеваются липы, клены, тополя и другие деревья, которые растут вдоль дорог. Это нецелесообразно для такого вида деревьев. Побелка деревьев применяется преимущественно для фруктовых насаждений", – пояснил начальник управления "Киевзеленстроя" Дмитрий Бровко.
деревья, малышко, киевзеленстрой, омела
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

Как выглядят яркие цветочные часы в центре Киева

21 Мая, 11:53

Часы официально откроют в среду 23 мая  

Коммуналка

Как выглядит рушник из цветов в Дарницком районе Киева

18 Мая, 05:46

Композицию презентовали 17 мая в сквере Кошица  
Загрузка...

Коммуналка

В Киеве около дорожной развязки "поселился" цветочный мамонтенок

16 Мая, 10:59

Животное напоминает своих древних предков, останки которых были обнаружены на территории современной Оболони  

Другие новости

Как выглядит новая лавочка-"великан" из Голосеевского парка

14 Мая, 12:26

Куда пойти

На Певческом поле в Киеве расцвело тюльпановое море

27 Апреля, 13:51

10 городов, украшенных тюльпанами, раскинулись на двух тысячах квадратных метров  

Куда пойти

В Киеве работают 38 зон отдыха

Где в Киеве можно разводить костры (список зон отдыха)

27 Апреля, 10:51

В зонах отдыха есть специальная лесная мебель и навесы от дождя
Загрузка...