Под Киевом на сутки отключат воду

Сегодня, 04:44

С 17 марта по 26 апреля в Фастове будут проводиться мероприятия по промывке, дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров чистой воды

 

Фастовчане останутся без воды. Фото: facebook.com/radafastiv
Фастовчане останутся без воды. Фото: facebook.com/radafastiv

В четверг в городе Фастове Киевской области отключат воду. Об этом сообщается на странице фастовского горсовета в Facebook.

"Фастовводоканал" напоминает! В четверг, 22 марта, в городе будет отсутствовать водоснабжение! С 17 марта по 26 апреля в Фастове будут проводиться мероприятия по промывке, дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров чистой воды. В этот период возможны перебои в водоснабжении по городу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 марта и 18 апреля в течение суток будет прекращено водоснабжение по городу. "В это время использование воды возможно лишь для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд", – сообщают в водоканале.

Напомним, 12 марта в 15.55 в Главную диспетчерскую поступила заявка об утечке воды на ул. Михаила Донца в Соломенском районе Киева. В результате от водоснабжения были отключены 13 домов.

В начале марта в Киеве на улице Северной (Оболонь) было обнаружено повреждение на водопроводной сети Д-250 мм, из-за которого произошла большая утечка воды.
холодная вода, водоснабжение, фастов, без воды
Источник:

"Сегодня"

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