ФОТОФАКТ. Под Шулявским мостом начали убирать киоски

Сегодня, 15:33

Предприниматели демонтировали свои киоски по предписанию департамента благоустройства КГГА

ФОТОФАКТ. Под Шулявским мостом начали убирать киоски
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Возле станции метро "Шулявская" продолжается зачистка территории от МАФов, которые находятся под аварийным путепроводом. Вчера несколько человек активно разбирали временные конструкции и складывали их части в грузовик.

"Это сами предприниматели демонтировали свои киоски по нашему предписанию. Те торговые точки, которые не будут убраны, мы демонтируем перед тем, как сюда зайдет спецтехника и начнутся работы", — рассказал "Сегодня" замдиректора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий.

Напомним, торговые ряды из пары десятков киосков опустели в прошлый понедельник после того, как отсюда съехали все предприниматели. Через пару дней стартовали и подготовительные работы на Шулявском путепроводе с демонтажа тротуарных консолей.

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Как сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", проехать свободно по мосту можно будет до субботы, после чего движение тут начнут частично перекрывать, и воспользоваться съездами с путепровода на проспект Победы и с проспекта на путепровод в сторону ул. Довженко уже не получится.

Ранее сообщалось, что часть развязки возле станции метро "Шулявская" в Киеве перекроют для проезда с 18 августа. Полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре. Отмечается, что по плану реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля:  Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.

Напомним, движение, правда, не на мосту, а под ним, недавно частично ограничили. Бетонными блоками тут перекрыли проезд под путепроводом, где обычно разворачивались машины. По словам киевлян, сделали это, скорее всего, после того, как утром под путепроводом застрял грузовик. По словам очевидцев, водитель грузовика, пытавшийся проехать под мостом, не рассчитал габариты.
Киев, мост, реконструкция, шулявский путепровод, шулявский мост, шулявская, зачистка, демонтировали
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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