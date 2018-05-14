Подорожание коммуналки: в Киеве хотят поднять плату за воду

"Киевводоканал" подготовил новые тарифы, которые могут вступить в силу уже в июне

В Киеве могут существенно вырасти расценки на холодную воду: объявление о планах изменить тариф на водоснабжение и водоотвод появилось на сайте "Киевводоканала".

Сейчас 1 куб. м холодной воды для жителей столичных многоэтажек обходится в 15,49 грн (из них — 8,28 грн мы платим за 1 куб. м водоснабжения, 7,21 грн — за 1 куб. м водоотведения). Примерно в июне расценки могут вырасти чуть более чем на гривню: до 16,7 грн/куб. м. Проект постановления с такой цифрой уже был одобрен Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

А вот на 2019 год в "Киевводоканале" предлагают установить еще более высокий тариф для жителей многоэтажек — 22,9 грн за куб (12,1 грн за 1 куб. м водоснабжения и 10,8 грн за 1 куб. м водоотвода).

"Среди причин — повышение стоимости электроэнергии, рост затрат на ремонты, топливо, реагенты для очистки воды, повышение рентной платы за воду и другие", — поясняют в "Киевводоканале".

Однако пока это только планы. На 25 мая назначено открытое обсуждение предложенных предприятием тарифов на следующий год. Кроме того, они должны быть одобрены НКРЭКУ.

Кроме того, в Киеве могут на треть повысить тарифы за вывоз мусора. КП "Киевкомунсервис" подало на утверждение в КГГА свои расчеты.

Стоимость вывоза мусора для населения хотят увеличить с 74,45 грн до 99,70 грн за 1 кубический метр. Для бюджетных организаций — с 79,84 грн до 106,36 грн, а для коммерческих структур — с 92,78 грн до 131,63 грн. В "Киевкомунсервисе" новые расценки поясняют ростом цен на горюче-смазочные материалы и возросшим размером минимальной зарплаты. Утверждать новые тарифы будет департамент экономики КГГА.

Напомним, в восьми районах Киева ряд домов останется без горячей воды до 1 июня. Как объясняют в КГГА, прекращение горячего водоснабжения связано с передачей городу от "Киевэнерго" котельных, которые были в управлении компании в соответствии с соглашением от 2001 года и срок которого истекает 30 апреля.