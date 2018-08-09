ФОТОФАКТ. Проверяем слухи: "устал" ли мост Патона в Киеве
От одной из опор отпала часть бетонного покрытия
Киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела бетонная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях.
Впрочем, в "Киевавтодоре" нас заверили, что мост не рухнет:
"Специалисты обследовали состояние опоры, разрушение мосту Патона не грозит. Сейчас соответствующие службы готовят проектную документацию на ремонт опоры".
Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.
"Мы утром проплывали на байдарке у опор и заметили, что обрушение стало более заметно, чем пару месяцев назад", — рассказал нам Михаил.
По его словам, в таком состоянии опора находится уже второй год:
"Странно, что на это никак не реагируют коммунальщики, которые должны смотреть за техсостоянием моста", — добавляет он.
Два года назад в КП "Киевавтодормост" нас уверяли, что опасности для моста нет.
"Все под контролем. То, что на опоре отлетела гранитная плитка, не несет опасности для самой переправы. Гранитная облицовка была нанесена на опоры моста после войны. Из-за дождей и снега она отвалилась, как обычно отваливается от стен. Мы хотели отремонтировать ее еще зимой, добравшись к ней по льду, но не получилось", — рассказал "Сегодня" главный инженер КП "Киевавтодормост" Николай Каньшин.