ФОТОФАКТ. Проверяем слухи: "устал" ли мост Патона в Киеве

От одной из опор отпала часть бетонного покрытия

Киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела бетонная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях.

Впрочем, в "Киевавтодоре" нас заверили, что мост не рухнет:

"Специалисты обследовали состояние опоры, разрушение мосту Патона не грозит. Сейчас соответствующие службы готовят проектную документацию на ремонт опоры".

Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.

"Мы утром проплывали на байдарке у опор и заметили, что обрушение стало более заметно, чем пару месяцев назад", — рассказал нам Михаил.

По его словам, в таком состоянии опора находится уже второй год:

"Странно, что на это никак не реагируют коммунальщики, которые должны смотреть за техсостоянием моста", — добавляет он.

Два года назад в КП "Киевавтодормост" нас уверяли, что опасности для моста нет.