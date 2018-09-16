Путепровод превратился в водопад: в Киеве на мосту Патона прорвало трубу

В Киеве на мосту Патона, где ранее анонсировали капитальный ремонт, произошел прорыв вотопровода. Соответствующее видео опубликовал пользователь Евгений Полунов в соцсети Facebook.

Ранее в Киевской мэрии сообщили, что из-за длительной эксплуатации объекта на металлоконструкциях и металлических поперечных балках происходят необратимые процессы коррозионных повреждений.

Киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях.

Буквально в начале августа киевляне забили тревогу из-за состояния одной из опор моста Патона, от которой отлетела каменная облицовка. Но тогда в "Киевавтодоре" (один из балансодержателей объекта) уверяли, что состояние моста почти идеальное.

Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.

Напомним, мост Патона построили в 1953 году, а капитально реконструировали лишь раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор тут проводили только текущие ремонты на отдельных участках.