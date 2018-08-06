Реконструкция Шулявского моста: торговцы с рынка массово переезжают

Киоски уже на этой неделе пойдут под снос

На Шулявском путепроводе стартовали подготовительные работы перед его масштабной реконструкцией. Как сообщили в КГГА, на объекте уже переносят инженерные сети, подготавливая мост к частичному перекрытию. Всех продавцов, торговавших под путепроводом, уже попросили "с вещами на выход". Их киоски уже на этой неделе пойдут под снос.

Возле Шулявского моста уже можно заметить некоторые изменения. Стихийная парковка под пострадавшим участком путепровода исчезла — территорию по периметру перегородили бетонными блоками. Проезд под путепроводом, где обычно разворачиваются авто и который на прошлой неделе перекрыли, вчера снова был свободен. А вот временный строительный "городок", который начали обустраивать возле моста на месте бывшего паркинга еще в начале июня, разросся. Сюда свезли бытовки для рабочих, доски, бетонные блоки, дорожные знаки и пластиковые ограничители.

Строительный "городок". На площадку привезли пластиковые дорожные ограничители. Фото: А. Бойко

Оживленный коридор из торговых точек под мостом, рядом со входом на станцию метро "Шулявская", вчера заметно опустел. Большинство магазинов, а их тут несколько десятков, были наглухо закрыты роллетами, на которых висели объявления о переезде по новым адресам. Некоторые вчера еще продолжали работать, параллельно пакуя свой товар в мешки.

"Наше место сносят в связи с ремонтом моста. Еще в среду предупредили, чтобы паковали вещи. Люди уже переезжают кто куда", — рассказала "Сегодня" продавец Елена в одном из магазинов одежды.

По словам торговцев, под снос пойдут не только их магазины, но и торговые ряды в подземном переходе под путепроводом.

"Торговые МАФы под мостом начнем потихоньку убирать уже на этой неделе. Часть киосков, которые имеют разрешительную документацию, переедут на метро "Берестейская", а незаконные мы демонтируем без предоставления альтернативного места. Сколько это займет времени, пока не ясно. Вероятно, снова будет сопротивление со стороны предпринимателей. Торговые ряды в подземном переходе мы тоже планируем убирать, но это не связано с реконструкцией путепровода", — рассказал замдиректора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий.

Ради строительства новой развязки демонтировать планируют и часть цеха №5 завода "Большевик". По проекту на его месте построят два съезда. Как объясняют в КГГА, завод получит компенсацию за свой цех (сумма еще не известна). Сносить здание будут во время строительства второй очереди путепровода, а это не раньше 2019 года.

Цех №5. Снесут не раньше 2019 года, тут продолжается торговля. Фото: А. Бойко

Сегодня в помещении активно торгуют секондом. Продавцы заверяют, что переезжать в ближайшие несколько месяцев не планируют:

"Разговоры о стройке и сносе уже ведутся не один год. Руководство завода, у которого мы арендуем помещение, нас бы уже давно проинформировало. Думаем, в этом году точно мы не переедем".

Не боятся демонтажа и киоски рядом с цехом.

"Мы тут строительству мешать не будем", — рассказали нам в одном из МАФов.

Без нового конкурса

Построить новую развязку на Шулявке в виде неполного "клевера" городские власти планируют за 17 месяцев, потратив на это почти 811 млн грн (из этой суммы будет выделена и компенсация "Большевику"). Вопрос о проведении нового конкурса и о возведении на этом участке современной трехуровневой развязки, за которую выступали десятки тысяч киевлян, судя по всему, больше не обсуждается. Не помогли даже многочисленные петиции.

Напомним, движение, правда, не на мосту, а под ним, на прошлой неделе частично ограничили. Бетонными блоками тут перекрыли проезд под путепроводом, где обычно разворачивались машины. По словам киевлян, сделали это, скорее всего, после того, как утром под путепроводом застрял грузовик. По словам очевидцев, водитель грузовика, пытавшийся проехать под мостом, не рассчитал габариты.

Напомним, что Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля.