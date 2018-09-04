Ремонт труб: где в Киеве отключат водоснабжение с 4 по 6 сентября

В списке – несколько улиц в разных районах города

В Киеве с 4 по 6 сентября будет проходить плановый ремонт водопровода. В связи с этим временно будет отсутствовать водоснабжение по нескольким адресам, предупреждает "Киевводоканал".

Так, воду отключат:

4 сентября с 10:00 до 20:00 — улица Алма-Атинская, 39а, 3в, 39г, 39д, 39е, 41а, 41б (жилые дома).

4 сентября с 2:00 до 6:00 5 сентября – улица Антоновича, 50, 57, 59, 59б (жилые дома), улица Деловая, 11, 13, 20, 22, 22б, 22в, 24 (жилые дома), улица Большая Васильковская, 74, 76, 76б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92 (жилые дома), 78 (школа).

5 сентября с 9:00 до 20:00 — улица Героев Севастополя, 1, 5, 7, 9, 8, 5а, 7а, 7б, 10а, 10б, 12, 14, 16 (жилые дома), 3 (детсад), 3а (прокуратура), улица Вацлава Гавела, 25, 27а, 29.

6 сентября с 10:00 до 19:00 — улица Качаловская, 9 (жилой дом).

Киевлянам, живущим по данным адресам, рекомендуют заранее запастись водой.

Напомним,

Централизованное горячее водоснабжение в Киеве возобновят до 15 сентября. Об этом после заседания правительства 29 августа заявил Киевский городской глава Виталий Кличко. Также он добавил, что не будет срыва отопительного сезона в столице.

Как сообщалось, уже четыре месяца около трех тысяч домов в Киеве живут без горячей воды из-за отсутствия газоснабжения в городских котельных.