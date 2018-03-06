ФОТОФАКТ. С киевского костела отлетают куски бетона

Сегодня, 08:45

У дракончика на фасаде может отвалиться хвост

 

Хвост дракона может упасть. Фото: И. Ковальчук
Хвост дракона может упасть. Фото: И. Ковальчук

Старинное здание Николаевского костела (ул. Большая Васильковская, 77) снова в опасности. Киевляне заметили на фасаде дракончика, от которого вот-вот отвалится бетонный хвост. Он может упасть на головы прохожих.

В Доме органной и камерной музыки "Сегодня" заверили, что знают о проблеме.

"Мы оградили костел табличками о том, что находиться под его стенами небезопасно. Части лепнины действительно падают, но мы с этим ничего не можем сделать. У нас практически готов проект капремонта фасада здания. Не так давно делался ремонт, но наша техслужба обнаружила некоторые недоделки. Их нужно исправить. Но пока неизвестно, выделит ли деньги на ремонт здания государство, учитывая сложную ситуацию в стране. Костел требует ремонта не только внешне, но и внутри. Здание страдает от грибка, вибрации метро. Два года назад на ремонт выделили 10 миллионов гривен, и мы смогли отремонтировать его крышу и подземные коммуникации. Мы надеемся, что и сейчас деньги выделят", — рассказала "Сегодня" Татьяна Стахурская, директор Национального дома органной и камерной музыки Украины.

Самого дракончика тоже собираются отремонтировать.

Костел Святого Николая с 1992 года поочередно используется для проведения концертов Национального дома органной и камерной музыки Украины и богослужений священников РКЦ.

Напомним, в октябре 2012 года в здании Национального дома органной и камерной музыки Министерства культуры Украины на ул. Большая Васильковская, 75, произошел пожар.
ремонт, костел, дракон, Большая Васильковская
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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