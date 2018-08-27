Спастись от громких соседей: куда в Киеве можно пожаловаться на шум за стеной

Жители Троещины жалуются, что из-за питомника собак не могут спать по ночам

В селе Троещина, в частном секторе, соседи обустроили питомник для собак, жалуются местные жители.

"Теперь круглосуточно слышим шум, лай животных, из-за чего не можем даже по ночам спать. Куда обратиться, чтобы решить проблему, ведь хозяева собак на замечания не реагируют", — спрашивает Григорий Коваль.

Между тем, силами городских служб такой вопрос решить невозможно, поскольку люди обустроили питомник для собак на территории своей частной собственности. Но громкий шум ночью — это нарушение правопорядка.

"Нужно обращаться в правоохранительные органы, особенно в ночное время, когда лай не дает возможности полноценно отдыхать. Полицейские могут провести профилактическую беседу с проблемными соседями. А если такие жалобы будут регулярными, составить административный протокол и выписать штраф (суммы незначительные — 85—255 грн, до 510 грн — при повторном в течение года нарушении, до 2550 грн — для субъектов хоздеятельности. — Авт.). Один из вариантов разрешить данный конфликт — установить шумоизоляционную стену, чтобы проживание для всех было комфортным", – объяснил Дмитрий Белоцерковец, советник мэра Киева.

Ранее мы писали о том, как проверить законность работы хостелов в жилых домах.

Отметим, чтро шумоизоляция, особенно в старых домах Киева, довольно плохая. Поэтому звуки ремонта и семейные ссоры часто выходят за пределы квартиры. Такие соседи нарушают так называемый "закон о шуме". Их могут даже арестовать – если они выпили лишнего или их поведение угрожает другим жильцам.