У 135 новостроек в Киеве нет постоянных договоров для присоединения к электросетям

21 мая 2018 г. новостройка по адресу ул. Шумского, 5 может остаться без электроснабжения из-за невыполнения застройщиком ООО "Трастбуд" требований договора с ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети" на присоединение к электросетям.

Дом до сих пор питается по временной схеме электроснабжения строительных механизмов, несмотря на то, что в нем заселено 320 квартир. После окончания действия временного договора 3 мая 2018 г. с ООО "Трастбуд" поставщик электроэнергии не имеет законных оснований для предоставления услуги. По данным компании, по временной схеме (как строительные площадки) к электросетям в Киеве присоединены еще как минимум 135 жилых домов.

В случае с домом на Шумского застройщик ООО "Трастбуд" не выполняет технические условия по присоединению к электросетям начиная с 2013 г., чем препятствует заключению постоянного договора на электроснабжение дома. Согласно техническим условиям, застройщик должен построить электрическую подстанцию и обеспечить присоединение к электросетям. Энергоснабжающая компания неоднократно официально сообщала застройщику о необходимости выполнения технических требований, приглашала на технические совещания для урегулирования ситуации, последний раз – 3 мая 2018 года. Однако свои обязательства перед жильцами дома застройщик так и не выполнил.

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Проблема законности строительства и подключения объекта по адресу ул. Шумского, 5 рассматривалась на заседании Киевсовета в августе 2016 г., ведь оснований для сомнений немало. В частности, как застройщику удалось получить сертификаты готовности к эксплуатации отдельных секций жилого дома без строительства инженерных сетей в Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля (сертификат ИУ №164141480203), по каким причинам на разных этапах застройки функции заказчика по строительству выполняли различные компании – ООО "Трастбуд" и "Киевгорстрой"и тому подобное.

Для урегулирования ситуации с электроснабжением дома по ул. Шумского, 5 компания "ДТЭК Киевские Электросети" проинформировала Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА, представители которого участвуют в технических совещаниях Центра присоединений к электросетям "ДТЭК Киевские Электросети", а также застройщика об угрозе прекращения электроснабжения. "ДТЭК Киевские Электросети" призывает городскую власть подготовить четкий план выполнения ООО "Трастбуд" технических условий присоединения к электросетям многоэтажки по ул. Шумского, как того требует законодательство, а также надеется на ответственность ООО "Трастбуд" перед жильцами дома.

"ДТЭК Киевские Электросети" выражает обеспокоенность ситуацией, связанной с нарушениями столичными застройщиками требований относительно законного присоединения к электросетям. Компания призывает городскую власть усилить контроль за деятельностью застройщиков и повлиять на урегулирование ситуации в интересах киевлян, которые инвестируют свои средства в приобретение жилья без гарантий качественного энергоснабжения.

С условиями присоединения к электросетям можно ознакомиться на сайте.