"Уставшие" киевские мосты: где нужно срочно делать ремонт

Киевские мосты все чаще вызывают тревогу и опасения у жителей города. Проблема их аварийности получила огласку после прошлогоднего обвала Шулявского путепровода, когда часть бетонного ограждения посыпалась вниз. Тогда мэр Виталий Кличко сообщил: мост "устал". Впрочем, с его ремонтом торопиться не стали.

От хронической усталости страдает не один столичный мост. Специалисты призывают немедленно проверить остальные. В зоне особого риска – мост Патона и мост Метро. Инженер-проектировщик Георгий Росновский говорит: последний может рухнуть в любой момент.

"Полуарки моста, которые стянуты специальной стяжкой и обжаты напрягаемой арматурой. Так вот, эту арматуру, когда делали, защитили, как надо от ржавчины, и очень много ее сгнило. Может случиться обрушение в любой момент", – предупреждает эксперт.

Сверху разглядеть состояние конструкций невозможно, но, если отправиться в водный рейд – проблемы с мостами видно невооруженным глазом. Первый на нашем маршруте – мост Метро, которому недавно исполнилось 50. Ежедневно его пересекает более полутысячи поездов. Не меньше нагрузки – от автомобильного транспорта. Вплываем под мост и видим: сбоку обнажилась и проржавевшие арматура.

В соседнем пролете на опоре сколот бетон, а значит – она может быть ослаблена и не выдержать. Похоже на начало того же разрушительного процесса, который обвалил Шулявский путепровод.

Следующий объект – мост Патона, ему 65. И здесь – та же коррозия бетона. А на одной из опор совершенно обвалился верхний слой обделки. Сквозь поврежденные камни торчит арматура. Однако, советкик "Укравтодора" Александр Кава успокаивает: здесь отвалившийся бетон на устойчивость моста не влияет.

"Это облицовочный кирпич, который не несет на себе никакой конструкционной нагрузки моста и никакой опасности для движения транспорта не представляет", – говорит эксперт.

И добавляет: мост Патона еще постоит. А вот мост Метро действительно требует немедленного капитального ремонта – как и еще почти пять тысяч мостов по всей Украине.

Тем временем, в Киеве продолжается подготовка к масштабному ремону Шулявского моста. Часть развязки возле станции метро "Шулявская" в Киеве перекроют для проезда с 18 августа. Полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре. Отмечается, что по плану реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля: Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.