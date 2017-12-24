В центре Киева обвалилась стена между домами – раздавило два авто

Сегодня, 14:49

В результате инцидента никто не пострадал


Фото: Еспресо

Фото: Еспресо

Фото: Еспресо

В столице, самый криминальный район которой  был назван полицией, на улице Антоновича между двумя домами завалилась стена, повредив два автомобиля: Лексус и БМВ. Об этом сообщает "Еспресо".

Также в результате инцидента, помимо двух автомобилей, были повреждены газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии.

Отмечено, что стена стояла во дворе между домами и предназначалась для предотвращения оползня.

В результате инцидента пострадавших нет.

На данный момент на месте работают сотрудники ГСЧС, Киевгаза, Киевэнерго и полиция.

Напомним, не так давно  в Соломенском районе Киева на ул.Антонова упала остановка общественного транспорта.

Напомним, в феврале  в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Обвал задел одну машину, среди людей пострадавших нет. Рухнул кусок отбойника площадью 50 кв. м и весом несколько тонн.

Напомним, в октябре во Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в результате обвала породы трое горняков получили травмы. Все пострадавшие – жители с. Селец Сокальского района.
Киев, стена, автомобили, обвал дома

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