В центре Киева тротуары превращают в официальные парковки

Городские власти придумали новый способ упорядочить парковку в центре Киева. Чтобы водители не оставляли машины в крайних правых рядах на проезжей части, начали обустраивать специальные "карманы" — углубления в тротуарах. Первые двадцать "карманов" уже появились на ул. Богдана Хмельницкого, а если эксперимент удастся, то их начнут делать и на других улицах. "Сегодня" проверила, как восприняли новшество столичные водители.

НЕ ПО ПРАВИЛАМ. Новые "карманы" на улице в основном одноместные, со стороны тротуара они ограждены железными столбиками. Авто должно заехать в углубление и припарковаться параллельно проезжей части. Одна площадка — одна машина. Лишь напротив здания "Нафтогаза" (Богдана Хмельницкого, 6) сделали один длинный "карман": он рассчитан примерно на шесть автомобилей, в зависимости от габаритов транспортного средства.

Побывав на месте, "Сегодня" убедилась: правильно большинство водителей парковаться не хотят. В один "карман" умудряются втиснуть "елочкой" две машины, занимая при этом часть проезжей части. И так практически вдоль всей улицы.

"Карман". Место для одного авто "елочкой" занимают две машины. Фото: А. Бойко

При нас подъехавшее авто не смогло втиснуться в небольшое свободное пространство и полностью преградило одну полосу для движения.

"Я всего на пару минут. Где еще припарковаться?" — разводит руками водитель. "Если бы дорога была пустой, то заехать в "карман" было бы проще, а когда со всех сторон машины, быстрее стать под углом к проезжей части", — говорит киевлянин Игорь Приходько.

При этом многие водители новшество оценивают положительно и раздражены "коллегами", которые не умеют или не желают им правильно пользоваться.

С противоположной стороны улицы трудится группа рабочих — обустраивают еще два новых "кармана". Говорят, что закончить планируют до конца этой недели.

ЭКСПЕРИМЕНТ. В мэрии уточняют: "карманы" — это эксперимент. По нормам обустраивать их можно, если ширина тротуара на жилых улицах не менее полутора метров, а на магистральных — не менее трех.

Работы. Оборудовать еще две площадки планируют до конца недели. Фото: А. Бойко

"Сейчас мы изучаем, где еще можно их оборудовать. Уже обследована первая зона парковки в центре, приступили ко второй. Но не факт, что техусловия позволят их обустроить массово. Улицы и съезды были спроектированы и построены много лет назад и не были рассчитаны на сегодняшнюю нагрузку", — рассказал "Сегодня" замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Напомним, в Киеве за парковку автомобилей в неположенном месте, в соответствии с новым законом, будут накладывать штраф в более чем тысячу гривен. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, комментируя скорое вступление в силу закона о парковках.

По его словам, многие паркинги в столице остаются полупустыми, в то время как на улицах наблюдается повсеместная хаотическая парковка, которая привела к критической ситуации на дорогах.