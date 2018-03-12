ФОТОФАКТ. В Киеве из-за растаявшего снега образовалось "Воскресенское море"

Сегодня, 12:15

На дороге отсутствуют ливневки, жалуются местные жители

 

&quot;Воскресенское море&quot;. Фото: facebook.com/debelyi
"Воскресенское море". Фото: facebook.com/debelyi

В Киеве вследствие потепления и таяния снега во дворах образуются огромные лужи. В частности, как сообщает киевлянин Ярослав Дебелый в соцсетях, между домом на ул. Воскресенская 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2 образовалось целое "море".

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Участок между домом на ул. Воскресенская 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2. Скриншот с сайта google.com.ua/maps 

"Прокладывая дорогу, здесь забыли установить ливневку. В результате на оживленной дороге в парке Победы после каждого дождя есть непроходимая лужа глубиной 0,5 м, а весной на ней любят останавливаться утки. Проблема известная, но уже несколько лет ее игнорируют. Неоднократные заявки на 1551, коллективные обращения в органы власти – игнорируются", – пишет он.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Ахматовой 13д (Позняки) после мокрого снега и дождя образовалась огромная лужа, которую местные жители называют "морем".

Также мы сообщали, что в столице подсчитали случаи воровства крышек от смотровых колодцев и решеток от ливневок. В "Киевавтодоре" отмечают, что факты воровства замечены во всех районах столицы, а это несет угрозу для жизни людей и автотранспорта. В прошлом году с улиц и дорог города было украдено 1350 решеток ливнеприемников, и коммунальная корпорация понесла убытки на 1,8 миллиона гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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