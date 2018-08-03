В Киеве из-за ремонта дорог частично перекроют Северный мост и две улицы

Сегодня, 22:56

Ограничения будут действовать на выходных – 4 и 5 августа

В Киеве из-за ремонта дорог частично перекроют Северный мост и две улицы
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В столице, в связи с ремонтом асфальта в субботу, 4 августа, и воскресенье, 5 августа, будет ограничено движение на Северном мосту, улице Ярославов Вал и в Ахтырском переулке, предупреждает "Киевавтодор". Также водителей просят на это время не оставлять свой транспорт в месте проведения работ.

Так, работы на Северном мосту будут проводиться на нескольких участках. 4 августа, на части моста, проходящей над Днепром, будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения:

  • с 10:00 до 13:00 в направлении станции метро "Почайна";
  • с 13:00 до 18:00 в направлении жилого массива Троещина.

Кроме того, 5 августа с 10:00 до 18:00, на проезде над Десенкой, будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении жилого массива Троещина.

Ограничения на Ярославом Яру будут действовать с 6:00 4 августа до 21:00 5 августа на участке от Львовской площади до ул. Олеся Гончара.

Работы в Ахтырском переулке будут проводиться в субботу, 4 августа, с 7:00 до 22:00.

Напомним, с 19 июля по 7 августа на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта.

Ранее мы сообщали, что с 15 июля "Киевавтодор" планирует начать работы по реконструкции Парковой дороги. Как сообщают в корпорации, дорожные работы планируют проводить в три этапа с полным закрытием движения на этом участке.

В это время проезд от ул. Грушевского до ул. Героев Крут будет невозможен. Водителей просят выбирать другие маршруты для проезда.
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Источник:

"Сегодня"

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