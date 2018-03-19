В Киеве из-за воров месяцами не работают лифты

Жители столицы возмущены состоянием лифтов в многоэтажных домах. Многие из них не только в ужасном состоянии, а некоторые и вовсе не работают месяцами.

Жизнь без лифта

На Троещине жители высотки на проспекте Маяковского живут без лифтов уже почти два месяца.

"Маленький лифт не работает с 26 января этого года, а грузовой — уже 9 месяцев! Это при том, что дом наш 16-этажный. Пожилые люди, беременные и мамы с колясками не могут выйти из дома. Я живу на 13-м этаже вместе с двумя маленькими детьми и 86-летней бабушкой. Маленькая дочь, которой три месяца, совсем не бывает на свежем воздухе. Врачи "скорой" отказываются добираться на верхние этажи. Обращались с этой проблемой и в жэк, и в РГА — результатов нет", — жалуется "Сегодня" Константин Захожай, житель дома на проспекте Маяковского, 36/7.

Соседи рассказывают, что из-за неработающего лифта девочка-подросток с ДЦП не ходит в школу, поскольку не может спуститься на улицу без лифта. В жэке поясняют: "По этому адресу один лифт разворовали еще летом прошлого года, второй — 14 февраля этого года. До того краж в этом доме было несколько. В апреле планируем установить охранную сигнализацию на лифтовом оборудовании".

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В мэрии обещают разрешить ситуацию как можно скорее.

"На ремонт этих двух лифтов заложено 500 тысяч гривен. После проведения необходимых закупок лифты будут отремонтированы", — пообещала "Сегодня" Юлия Грамотная, советник замглавы КГГА Петра Пантелеева.

Она отметила, что ситуация с кражами лифтового оборудования в Киеве — явление массовое. Горвласти призывают жэки устанавливать системы сигнализации на лифтовое оборудование.

"За прошлый год в Деснянском районе было зафиксировано 750 краж лифтового оборудования, а с начала этого года — лишь 166. Злоумышленники используют перфораторы, автоген. Мы призываем жильцов: если слышите шум в подъезде, сразу вызывайте полицию", — советует Грамотная.

В департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА нам рассказали, как будут решать проблемы с лифтами в Киеве в этом году. "На проведение капремонта 42 лифтов и на реконструкцию 370 объектов в бюджете предусмотрено 126 млн грн, — поясняет "Сегодня" директор департамента ЖКИ КГГА Дмитрий Науменко.

Впрочем, не исключено, что бюджет будет еще корректироваться и лифтов отремонтируют больше. В прошлом году отремонтировали 268 лифтов за 90 млн грн. Всего в Киеве в жилых домах эксплуатируется 22 659 лифтов, из которых 13 418 лифтов — в жилых домах коммунальной собственности, 4775 лифтов в жилых домах ЖСК и ОСМД, 4466 лифтов в ведомственных и инвестиционных домах.

"На сегодня требуют замены или модернизации более 10 тысяч лифтов, срок эксплуатации которых превышает более 20 лет", — сообщил Науменко.

Департамент ЖКИ подготовил проект распоряжения об адресном перечне лифтов, которые отремонтируют в 2018 году. Вскоре документ будет обнародован на сайте КГГА.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные пристроили лифт к фасаду исторического памятника. Скандал приобрел особый размах после того, как фото подъемника разместили в соцсетях.

Жители напуганы, потому что считают, что конструкция может разрушить стену и фундамент дома.