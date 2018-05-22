В Киеве к финалу Лиги Чемпионов УЕФА подготовили линии электропередач

Компания "ДТЭК Киевские Электросети" модернизировала линии электропередач для надежного энергообеспечения финального матча Лиги чемпионов УЕФА – самого престижного клубного турнира в мире футбола, который впервые состоится в Украине на НСК "Олимпийский" 26 мая 2018 года.

Специалисты "ДТЭК Киевские Электросети" заменили изношенный участок кабельной линии напряжением 10 кВ. Кроме того, было восстановлено 6 кабельных линий, от которых запитаны гостиницы центральной части города, а также реконструировали распределительный пункт.

Отметим, что на обеспечение электроэнергией НСК "Олимпийский" во время матча дополнительно необходимо до 3,5 МВт электроэнергии, что сравнимо с энергопотреблением промышленного предприятия. Благодаря модернизации электросетей, решающий матч между командами "Реал" (Мадрид, Испания) и "Ливерпуль" (Англия) болельщики смогут смотреть не только на стадионе, но и его трансляцию в четырех официальных фан-зонах – на Крещатике, в парке Шевченко, возле Дворца "Украина" и на Контрактовой площади. Помимо этого, повысится надежность электроснабжения потребителей центральной части столицы.

Общая стоимость работ и оборудования ориентировочно составляет 380 тыс. грн.

В целом в 2017 г. для повышения надежности электроснабжения столичных потребителей компания выполнила значительные объемы работ по модернизации электрических сетей города и повышению уровня энергоэффективности оборудования. Среди наиболее масштабных проектов – реконструкция электроподстанции "Воскресенская", реконструкция электросетей 10 и 110 кВ узла подстанции "Московская", переоснащение подстанции "Центр".

В этом году "ДТЭК Киевские Электросети" продолжает реконструировать электроподстанцию "Позняки", внедрять смарт-системы для учета электроэнергии и телемеханику на распределительных пунктах 10 кВ, а также планирует построить кабельные линии 110 кВ "Новокиевская – Московская", реконструировать электросети в центральной части города от подстанции "Львовская".

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало – 21:45, ТВ – "Украина").