В Киеве около дорожной развязки "поселился" цветочный мамонтенок

Животное напоминает своих древних предков, останки которых были обнаружены на территории современной Оболони

Сотрудники "Киевзеленстроя" обновили арт-скульптуру мамонтенка посреди транспортной развязки на пересечении проспектов Бандеры и Героев Сталинграда, его украсили яркими цветами.

Из хобота он выпускает струйку воды в виде ярких красных цветов, заметен даже белый бивень и глаза "животного". Теперь цветочный мамонтенок напоминает своих древних предков, останки которых были обнаружены на территории современной Оболони во время гидротехнических работ, когда тут намывали песок.

Напомним, 2,5-метровый слоник из цветов появился на транспортной развязке возле Северного моста в 2013 году. В "Киевзеленстрое" тогда сообщили, что над его созданием круглосуточно работали несколько дней. Каждый год его оформление меняется и необычная клумба радует жителей города до морозов.

Сами коммунальщики признаются, что слоник уже стал традиционным элементом в городе, а киевляне даже предлагали перенести его поближе к остановкам транспорта.