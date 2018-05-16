В Киеве около дорожной развязки "поселился" цветочный мамонтенок

Сегодня, 10:59

Животное напоминает своих древних предков, останки которых были обнаружены на территории современной Оболони

 


Мамонтенок на Оболони. Фото: facebook.com/zelenbud

Мамонтенок на Оболони. Фото: facebook.com/zelenbud

Мамонтенок на Оболони. Фото: facebook.com/zelenbud

Сотрудники "Киевзеленстроя" обновили арт-скульптуру мамонтенка посреди транспортной развязки на пересечении проспектов Бандеры и Героев Сталинграда, его украсили яркими цветами.

Из хобота он выпускает струйку воды в виде ярких красных цветов, заметен даже белый бивень и глаза "животного". Теперь цветочный мамонтенок напоминает своих древних предков, останки которых были обнаружены на территории современной Оболони во время гидротехнических работ, когда тут намывали песок.

Напомним, 2,5-метровый слоник из цветов появился на транспортной развязке возле Северного моста в 2013 году. В "Киевзеленстрое" тогда сообщили, что над его созданием круглосуточно работали несколько дней. Каждый год его оформление меняется и необычная клумба радует жителей города до морозов.

Сами коммунальщики признаются, что слоник уже стал традиционным элементом в городе, а киевляне даже предлагали перенести его поближе к остановкам транспорта.
цветы, слон, оболонь, мамонт, киевзеленстрой
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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