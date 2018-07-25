В Киеве на ремонт перекроют развязку на Позняках

В Киеве завтра, 25 июля, на транспортной развязке возле станции метро "Позняки", будет закрыто движение транспорта, сообщает "Киевавтодор".

Ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Так, движение перекроют:

с 8:00 до 12:00 – на съезде с просп. Николая Бажана на просп. Григоренко (четная сторона);

с 10:00 до 13:00 – на съезде с просп. Григоренко на просп. Николая Бажана (четная сторона).

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в конце июля в "Киевавтодоре" обещают начать масштабную реконструкцию трехкилометровой улицы Туполева, которая проходит в Святошинском и Шевченковском районах.

Здесь поменяют инженерные коммуникации, канализацию, водопровод и газопровод, модернизируют уличное освещение. Проезжую часть собираются расширить с двух до четырех полос (15 м), чтобы уменьшить пробки. По обеим сторонам дороги обустроят тротуары и сделают велодорожки.

Напомним, с 19 июля по 7 августа на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта, сообщает "Киевавтодор". Ограничения связаны с капитальным ремонтом деформационных швов, уточнили в корпорации.

Ранее мы сообщали, что с 15 июля "Киевавтодор" планирует начать работы по реконструкции Парковой дороги. Как сообщают в корпорации, дорожные работы планируют проводить в три этапа с полным закрытием движения на этом участке.