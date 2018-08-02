В Киеве на Туполева хотят снести две сотни гаражей

"Киевавтодор" из-за незаконных конструкций на участке от Эстонской до Салютной не могут начать масштабные работы по реконструкции улицы

В Киеве намечается большой скандал и драки. На улице Туполева собираются снести около 200 гаражей. В КГГА жалуются, что сотрудники "Киевавтодора" из-за незаконных конструкций, расположенных на участке от улицы Эстонской до Салютной, не могут начать масштабные работы по реконструкции улицы.

Вчера люди, протестуя против сноса, перекрывали дорогу. Произошел даже конфликт со стрельбой.

"Все эти гаражи незаконны. О демонтаже все владельцы были своевременно предупреждены. Но вчера демонтировать их не удалось, поскольку хозяева заблокировали процесс. В скором времени мы повторно будем проводить демонтаж этих конструкций. Другого пути нет, проект реконструкции улицы давно утвержден", — пояснил "Сегодня" глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

Напомним, на Туполева собираются менять коммуникации, расширять проезжую часть с двух до четырех полос, строить новые тротуары, велодорожки и освещение.

"Уже сегодня на объекте идет подготовка, необходимая для начала строительных работ. Закончены они будут в 2019 году", — сообщили в "Киевавтодоре".

Напомним, с 19 июля по 7 августа на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта, сообщает "Киевавтодор". Ограничения связаны с капитальным ремонтом деформационных швов, уточнили в корпорации.

Ранее мы сообщали, что с 15 июля "Киевавтодор" планирует начать работы по реконструкции Парковой дороги. Как сообщают в корпорации, дорожные работы планируют проводить в три этапа с полным закрытием движения на этом участке.