В Киеве начали сносить киоски возле станции метро "Нивки"

Правоохранители сообщили владельцу о ситуации, но в течение часа он так и не явился на место

В Киеве в понедельник около 23:00 на станции метро "Нивки" сотрудники КП "Киевблагоустройство" начали демонтаж очередного МАФа.

Как пишет "Киев Оперативный" в Fаcebook, разрешительные документы на торговлю украшениями в этом месте уже давно закончились. На предписания владелец не реагировал, поэтому пришлось пойти на радикальные меры.

"Интересно, что как только работники коммунальной структуры залезли на крышу, на место прибыли сотрудники группы задержания управления полиции охраны в городе Киеве, поскольку сработала сигнализация. Правоохранители сообщили владельцу о ситуации, но в течение часа он так и не явился на место", – говорится в сообщении.

Ранее глава КП "Киевблагоустройтсво" Андрей Андреев сообщил о демонтаже очередного незаконно временного сооружения внушительных размеров. Работал киоск-гигант на улице Сабурова в Деснянском районе.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве убрали 48 незаконных временных сооружений общей площадью около 1140 "квадратов". Среди них – 37 гаражей на улице Жилянской.

Ранее мы сообщали, что в столице началась новая волна демонтажа незаконных МАФов.