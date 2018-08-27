В Киеве отключат холодную воду на двух улицах – график и список адресов

Сегодня, 14:51

На водопроводе ведутся ремонтные работы, киевлян предупредили о неоходимости запастись водой

В Киеве отключат холодную воду на двух улицах – график и список адресов

В Киеве 29 августа и 1 сентября временно не будет холодной воды в нескольких домах на улице Коновальца и в Куреневском переулке, предупреждает "Киевводоканал".

Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводе.

Так, водоснабжение отключат по следующим адресам:

  • 29 августа с 09:00 до 18:00 – ул. Коновальца, 27, 27-А;
  • 1 сентября с 8:00 до 2 сентября 9:40 – переулок Куреневский, 4/8, 4/8-А, 4/8-Б, 4/8-В, 4/8-Г, 4/9, 12, 15, 15-А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5.

"Киевводоканал" благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, в июне на заседании НКРЭКУ утверждены новые расценки на холодную воду и водоотвод в Киеве на 2018 год. Как сообщают в "Киевводоканале", для высоток тариф составит 16,7 грн за куб, из них 8,78 грн за 1 куб. м водоснабжения, 7,93 грн за 1 куб. м водоотведения (сейчас тариф 15,4 грн).

Тариф для жителей частного сектора и коллективных потребителей составит 15,78 грн вместо 14,184 грн (из них 8,292 грн за 1 куб. м водоснабжения и 7,488 грн за 1 куб. м водоотведения).

Еще в мае мы сообщали, что в Киеве могут существенно вырасти расценки на холодную воду.

На 2019 год в "Киевводоканале" предлагают установить еще более высокий тариф для жителей многоэтажек — 22,9 грн за куб (12,1 грн за 1 куб. м водоснабжения и 10,8 грн за 1 куб. м водоотвода).
Киев, холодная вода, водоснабжение, график, киевводоканал

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