В Киеве отключат холодную воду в нескольких домах: список адресов

"Киевводоканал" на этой неделе планирует проведение работ на водопроводе,, в связи с чем будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов, сообщает предприятие.

Так, 15 мая с 11:00 до 24:00 воды не будет на ул. Парково-Сырецкой, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5-А, 5-Б; ул. Е. Телиги, 5-А; ул. Дорогожицкой, 17.

Кроме того, 17 мая с 09:00 до 19:00 воду отключат на ул. Б. Васильковской, 129/21.

"Киевводоканал" благодарит киевлян за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, в Киеве могут существенно вырасти расценки на холодную воду: объявление о планах изменить тариф на водоснабжение и водоотвод появилось на сайте "Киевводоканала".

Сейчас 1 куб. м холодной воды для жителей столичных многоэтажек обходится в 15,49 грн (из них — 8,28 грн мы платим за 1 куб. м водоснабжения, 7,21 грн — за 1 куб. м водоотведения). Примерно в июне расценки могут вырасти чуть более чем на гривню: до 16,7 грн/куб. м. Проект постановления с такой цифрой уже был одобрен Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, в восьми районах Киева ряд домов останется без горячей воды до 1 июня. Как объясняют в КГГА, прекращение горячего водоснабжения связано с передачей городу от "Киевэнерго" котельных, которые были в управлении компании в соответствии с соглашением от 2001 года и срок которого истекает 30 апреля.