В Киеве отключат холодную воду в нескольких районах (адреса)

В ЗАО "АК "Киевводоканал" сообщили, что для надежной работы систем водоснабжения проводятся ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

22 мая с 11:00 до 21:00 – ул. Черняховского, 2/21, 4, 12, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9; ул. Эстонская, 5; ул. Кирпоноса, 10, 12, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21, 23 (п/б);

22 мая с 09:00 до 22:00 – б-р Вацлава Гавела, 16 (завод), 18 (общежитие) просп. Комарова, 40 (торговый центр);

23 мая с 09:30 до 17:00 – ул. Стадионная, 5, 5-Б (офисы);

23 мая с 11:00 до 05:00 24 мая – ул. Порика, 18-А, 18-Б (СТО), 20 (магазин);

23 мая с 22:00 до 07:00 24 мая – ул. Ярославов Вал, 31/19, 17, 15, 26, 26-Б, 24 24-Б, 22 (отель)

24 мая с 19:00 до 08:00 25 мая – ул. Ружинская, 14, 16, 18/59, 20, 54, 24, 26/41, 3/56, 5, 7/43, 11, 30 (школа), 11-А (д / с), 15/18, 17, 19, 21/23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ; ул. Щербаковского, 52/1 (Государственная служба безопасности связи); ул. Саратовская, 39, 45 , 14-А (д / с); ул. Муромская, 14, 16 (п/б);

24 мая с 20:00 до 07:00 25 мая – ул. Межевая, 119, ул. Полковая, 57 (медучреждение), 57-А, 59, 59-А, 61, 61-А, 74, 58, 59-А, 76 (админ. Д.);

25 мая с 09:30 до 21:00 – просп. Голосеевский, 100/2;

30 мая с 09:00 до 24:00 – ул. Полковая, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119, 57-В (агрофирма).

Ранее в Киеве проходила плановая профилактическая промывка сетей в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах, там тоже тоже отключали воду.

Напомним, в Киеве могут существенно вырасти расценки на холодную воду: объявление о планах изменить тариф на водоснабжение и водоотвод появилось на сайте "Киевводоканала".