В Киеве отключат воду на одной из улиц Святошинского района

Воды не будет целый день на улице Стуса

В четверг, 10 мая, с 10:00 до 20:00 в Святошинском районе Киева на улице Стуса в домах №№ 5, 7 и 9 будет отключено водоснабжение.

Об этом сообщается на официальном сайте "Киевводоканала".

Отмечается, что на улице Стуса будет проходить ремонт для надежной работы систем водоснабжения.

"Киеводоканал" приносит извинения за временные неудобства и напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, со 2 по 4 мая "Киевводоканал" проводил плановые ремонты сетей в пяти районах столицы: Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Оболонском. В это время в некоторых домах отсутствовала холодная вода.

Также мы сообщали, что в следующие выходные, 12-13 мая, в Белой Церкви Киевской области будут проводиться мероприятия по профилактической промывке городских водопроводных сетей. В связи с этим в эти дни будет отсутствовать водоснабжение.

Кроме того, мы писали, что в восьми районах Киева ряд домов останется без горячей воды до 1 июня. В мэрии объясняют, что прекращение горячего водоснабжения связано с передачей городу от ПАО "Киевэнерго" котельных, которые были в управлении компании в соответствии с соглашением от 2001 года, и срок действия которого истекает 30 апреля. Речь идет о котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском районах, части Дарницкого и Печерского районов.