В Киеве отремонтировали лестницу на Крещатике

Сегодня, 11:00

Ремонтные работы тут активизировали недавно, видимо, чтобы успеть к финалу ЛЧ

 

Лестницу и подпорную стену построили в 1954 году. Фото: facebook.com
Лестницу и подпорную стену построили в 1954 году. Фото: facebook.com

В Киеве на Крещатике, 25, открыли лестницу, которая с 2016 года была закрыта баннером, поскольку находилась в аварийном состоянии.

Лестницу и подпорную стену построили в 1954 году, и она пришла в негодность. Ремонтные работы тут активизировали недавно, видимо, чтобы успеть ко дню финала ЛЧ, когда по центру будут ходить сотни иностранных туристов.

В декабре 2017 года мы сообщали, что в Киевской администрации сообщили о серьезных проблемах с комплексом подпорных стен и ступеней возле дома №25 на Крещатике. Как известно, это знаменитый "Дом со звездой", в котором ранее работал кинотеатр "Дружба".

"Каскад подпорных стенок, возведенный в комплексе с жилым домом в 1954 году, является неотъемлемым элементом памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик". Департамент культуры согласовал выполнение работ на объекте при условии сохранения общей подлинности объекта культурного наследия в порядке, что требует его минимальных изменений и дополнений. Поэтому при проектировании и проведении работ будут учтены требования законодательства по охране памятников", – заявили тогда в КГГА.

Напомним, на Крещатике обустроили спортгородок, где запланирован "Фестиваль чемпионов", в рамках которого проведут мини-турнир с участием звезд футбола: Андрея Шевченко, Луиша Фигу, Давора Шукера, Робби Фаулера, Стива Макманамана. Начало — 25 мая в 16:00.
Крещатик, кинотеатр, лестница, ступеньки, ремонтные работы
Источник:

"Сегодня"

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