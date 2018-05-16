В Киеве появился рушник из цветов

В обновленном сквере на улице Александра Кошица, 11 (Дарницкий район Киева), появился рушник с украинским орнаментом, "вышитый" живыми цветами.

Создание "рушника". Фото: "Киевзеленстрой"

Полотно состоит из нескольких тысяч бегоний и колеусов. Его площадь — 13,5 кв м. Такой необычный подарок горожанам ко Дню вышиванки сделали работники "Киевзеленстроя".

Напомним, День вышиванки в 2018 году украинцы празднуют в третий четверг мая, то есть 17 числа. В этот день каждый желающий может приобщиться к празднику, надев вышиванку на работу, в университет или школу.

В прошлом году в День вышиванки в национальную украинскую одежду нарядились как известные личности, политики, так и обычные киевляне.