В Киеве появится уникальная клумба в честь олимпийского чемпиона

Сегодня, 04:56

Цветочное панно в честь Александра Абраменко создадут на транспортной развязке возле метро "Левобережная"

 


Для создания клумбы планируется высадить около 14 тыс. цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Для создания клумбы планируется высадить около 14 тыс. цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Для создания клумбы планируется высадить около 14 тыс. цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Возле станции метро "Левобережная" в Киеве появится уникальная клумба в честь олимпийского чемпиона Александра Абраменко.

Как сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя", макет клумбы, которая символизирует его победу, олимпийцу вручили в пятницу, 16 марта, во время церемонии награждения в рамках Национальной кампании "Совместная Олимпийская Победа".

Цветочное панно в честь олимпийского чемпиона появится на транспортной развязке возле метро "Левобережная" в Днепровском районе столицы в конце апреля – начале мая. Дизайн клумбы разработали специалисты "Киевзеленстроя". Ее общая площадь – 65 кв. м. Для создания клумбы планируется высадить около 14 тыс. цветов.

Напомним, украинский фристайлист Александр Абраменко 18 февраля стал олимпийским чемпионом XXIII Игр-2018 в Пхенчхан (Республика Корея). Он выполнил прыжок, который до сих пор никогда не демонстрировал на соревнованиях. И получил за него 128,51 балла и золотую медаль.

Напомним, НОК Украины признал олимпийского чемпиона по фристайлу Александра Абраменко лучшим спортсменом последнего зимнего месяца.

В Пхенчхане Александр не только получил первое олимпийское "золото" в истории отечественного фристайла, но и стал первым олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской олимпийской сборной независимой Украины.
левобережная, киевзеленстрой, клумба, Александр Абраменко
Источник:

"Сегодня"

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