В Киеве снесли 17 незаконных сооружений

Сегодня, 17:01

У владельцев сооружений не было надлежащих разрешительных документов

 


Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения. Фото: facebook.com/andreev.solomianka

В пятницу рано утром демонтажные бригады КП "Киевблагоустройство" демонтировали самовольно установленные средства передвижной мелкорозничной торговой сети (в народе – "Купава"). Об этом в Facebook сообщил Глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

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"Демонтажи состоялись на основании соответствующего поручения Департамента городского благоустройства. В перечне демонтированного – 17 временных сооружений: 16 "купал" + незаконный остановочный комплекс на Героев Сталинграда, 19", – пишет Андреев.

По его словам, во время предыдущих проверок было установлено, что у владельцев сооружений не было надлежащих разрешительных документов.

"Замечу, что наши инспекторы предупреждали владельцев и, конечно же, вручали предписания. Наконец, игнорирование завершилось демонтажем", – подчеркнул глава КП.

Он также сообщил о локациях проведенных утром работ. На некоторых адресах снято по две "Купавы": улица Васильковская, 34, улица Героев Севастополя, 42, Голосеевский проспект, 87, улица Гришко, 3, улица Запорожца, 28, Лесной проспект, 25, проспект Маяковского, 75, улица Мишуги, 3-в, проспект Науки, 1/2 , проспект Победы, 42, Воздухофлотский проспект, 81, бульвар Примаченко, 3а, Русановская набережная, 12, улица Салютная, 2, и проспект Ватутина, 10.

Андреев призывает предпринимателей устанавливать киоски только после получения разрешительных документов в Департаменте градостроительства и архитектуры.

Напомним, со 2 по 5 мая "Киевблагоустройство" снесло семь незаконных временных сооружений.

Ранее в Киеве демонтировали очередную большую всесезонную площадку при баре-ресторане на Большой Васильковской, 122.
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Источник:

"Сегодня"

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