В Киеве снесли гигантский МАФ, в котором размещался хостел

Сегодня, 11:57

Во временном сооружении проживали работники ресторана


Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев сообщил об очередном демонтаже незаконного временного сооружения, которое располагалось на улице Шумского в Днепровском районе.

По его словам, в МАФе размещался хостел, где проживали люди.

"Хостел в виде временного сооружения – бывает такое? Оказывается, бывает. Вернее, было. Работники КП "Киевблагоустройство" завершили демонтаж этой сомнительной, а по сути, нелегальной "жилой площади". Ее самовольно построили владельцы расположенного у озера Тельбин ресторана. В хостеле жили сотрудники ресторана и какие-то рабочие", – сообщил Андреев на своей страннице в Facebook.

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По его словам, на такой необычный хостел какие-либо документы отсутствовали. Этот факт зафиксировали, и временное сооружение убрали.

Напомним, в Киеве на первых этажах жилых домов все чаще обустраивают дешевые хостелы. Постояльцы таких "гостиниц" часто устраивают разборки и курят в помещении, что грозит пожаром, жалуются местные жители.

Как оказалось, деятельность хостелов на первых этажах жилых домов незаконна, и условно это можно назвать самоуправством владельцев, которые открывают их, не спросив об этом проживающих рядом людей.

Как правило, в таких хостелах не соблюдаются нормы пожарной безопасности. В частности, 15 июля в одном из хостелов в Днепровском районе столицы произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали шесть человек.
сооружения, хостел, тельбин, Киевблагоустройство
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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