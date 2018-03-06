В Киеве сносят гигантский МАФ-ресторан

Глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев сообщает о начавшемся демонтаже огромного МАФа на пересечении улиц Гарматной и Борщаговской (возле Национального авиауниверситета).

"Сооружение даже МАФом назвать сложно. Это был настоящий ресторан! С кальяном, мясом, алкоголем, ТВ-плазмой, мягкими диванами и... двумя залами – для курящих и тех, кто не курит. А начиналось все с маленького и (внимание) законного ларька по продаже табака. Затем владельцы достроили летнюю площадку. Но и этого оказалось мало! "Летник" быстро перестроили в полукапитальное сооружение с цементом, кирпичом, мощными балками и крышей", – сообщает Андреев.

Он добавляет, что заведение также расположилось на участке, под которым проходит важная городская артерия "Водоканала", и из-за него рабочие не имели доступа к трубе большого диаметра. "Это – прямое нарушение городских технических норм. Не говоря уже об отсутствии разрешительных документов на постройку. Считаю этот бар-ресторан верхом наглости", – пишет глава КП "Киевблагоустройство".

Демонтаж незаконного сооружения займет несколько дней.

Ранее глава КП "Киевблагоустройтсво" Андрей Андреев сообщил о демонтаже очередного незаконно временного сооружения внушительных размеров. Работал киоск-гигант на улице Сабурова в Деснянском районе.

Также мы сообщали, что в столице началась новая волна демонтажа незаконных МАФов.