В Киеве суд арестовал участок земли под жилым комплексом за нарушения законодательства

В Киеве был арестован земельный участок под жилым комплексом "38 жемчужина" на улице Жилянской, 68.

Как сказано в решении Голосеевского райсуда от 3 августа, застройщик – одесская строительная компания Kadorr Group, ее обвинили в нарушении земельного и градостроительного законодательства.

Из материалов суда следует, что данный участок арендовался под строительство офисного здания, вместе с тем Kadorr Group строит жилой дом. Мало того, компания ведет строительство на территории, площадь которой на 0,03 га превышает площадь арендуемого участка.

Против должностных лиц Kadorr Group прокуратура Киева проводит досудебное расследование о возможном злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), самоуправстве (ст. 356 УК), а также незаконном проведении земельных работ на объекте археологического наследия (ч. 1 ст. 298 УК). Указанную компанию зарегистрировали в 2016 году в Одессе. Собственниками являются два бизнесмена, один из которых сирийского происхождения – Аднан Киван и Ольга Павлова (по 50%).

Напомним, в июле в Киеве суд разрешил снести многоэтажку, в которой живут люди. Участок выделяли под школу, застройщик оформил на нее право собственности и построил рядом жилой комплекс, фактически, взяв владельцев квартир в заложники.

Кроме того, на столичных Осокорках с новой силой разгорелся конфликт вокруг скандальной стройки. Пока в судах рассматривают дела о спорной земле, застройщик силой пробивает себе дорогу к природоохраным территориям.