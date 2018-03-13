ФОТОФАКТ. В Киеве возле метро появилось новое "озеро"

Сегодня, 10:13

Пешеходам сложно добраться до станции "Позняки"

 

Растаявший снег затопил дорожку
Растаявший снег затопил дорожку. Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Возле станции метро "Позняки" в Киеве появилось целое озеро возле транспортной развязки под путепроводом.

"Снег никто не убирал в этом месте, дети катались на санках со склона. После оттепели он растаял и собрался в месте, где пешеходная дорожка ведет к метро. Озеро тут уже второй день, никто не приезжает откачивать воду", – говорит местный житель Олег Сторожук.

Многие жители жилмассива, идущие к метро, вынуждены поворачивать с тротуара, который залило водой, и идти к подземному переходу в обход.

Также затопило улицу Зои Гайдай, 4, на Оболони.

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Фото: facebook.com/Serhii.Koba

Затопило также и Русановку.

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Фото: facebook.com/lilya.lylyk

Напомним, в понедельник в Киеве вследствие потепления и таяния снега во дворах образуются огромные лужи. В частности, как сообщил киевлянин Ярослав Дебелый в соцсетях, между домом на ул. Воскресенская 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2 образовалось целое "море".

Ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Ахматовой 13д (Позняки) после мокрого снега и дождя образовалась огромная лужа, которую местные жители называют "морем".

Также мы сообщали, что в столице подсчитали случаи воровства крышек от смотровых колодцев и решеток от ливневок. В "Киевавтодоре" отмечают, что факты воровства замечены во всех районах столицы, а это несет угрозу для жизни людей и автотранспорта. В прошлом году с улиц и дорог города было украдено 1350 решеток ливнеприемников, и коммунальная корпорация понесла убытки на 1,8 миллиона гривен.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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