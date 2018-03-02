В Киеве высадят 13 миллионов цветов

Сегодня, 04:44

"Киевзеленстрой" готовится к масштабному обустройству клумб


Киев в этом году украсят более 13 млн цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов. Фото: facebook.com/zelenbud

В Киеве уже зацвели 70 тыс. тюльпанов, которые вырастили в оранжерее Печерского района. На примере этого предприятия в КО "Киевзеленстрой" показали, как готовятся к масштабному обустройству клумб, какими цветами украсят столицу весной.

"Киев в этом году украсят более 13 млн цветов, выращенных в оранжерейно-парниковых хозяйствах столицы", – рассказал первый заместитель генерального директора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.

Сейчас на балансе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов города находится 10 теплиц общей площадью 1,6 га. Для того, чтобы с весны и до поздней осени в городе постоянно поддерживалась красота на клумбах, цветы в теплицах сажают в несколько этапов, а затем по мере необходимости подсаживают новые. Также в теплицах выращиваются цветы для создания выставок на Певческом поле.

Напомним, в течение 2018 года в Киеве планируется обновить 128 парков и скверов.

Ранее мы сообщали, что городские чиновники показали проект нового сквера на месте снесенных незаконных киосков, возле метро "Политехнический институт" и математического лицея №142. Здесь появится уютная зеленая зона с лавочками и фонтаном.
фото, цветы, тюльпаны, киевзеленстрой
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

1 марта в киевском метро праздновали с оркестром и тюльпанами

1 Марта, 17:06

Пассажиры отвлекались от рутины и с удовольствием слушали музыку  

Другие новости

Парки Киева будут убирать вакуумные пылесосы

22 Февраля, 07:32

Современная уборочная техника в ближайшее время приступит к работе в столичных зеленых зонах
Загрузка...

Коммуналка

Парк «Оболонь» в урочище «Наталка»

До конца года в Киеве обновят 128 парков и скверов

21 Февраля, 12:39

Выделено 10 приоритетных парков, в которых планируются работы по капремонту и реконструкции  

Коммуналка

Радикальная обрезка деревьев в Киеве: жителей возмущают оставшиеся без веток стволы

9 Февраля, 12:41

Коммунальщики говорят, что омолаживают кроны  

Другие новости

Подснежники в Буче. Фото: Людмила Щипская

Под Киевом распустились подснежники

1 Марта, 17:57

Весенние цветы заметили во дворе в Буче  

Другие новости

Арка в виде тортика из Крыма. Фото: facebook.com/mikhail.maksymov

В Киеве появился "кусочек Крыма" — арка с розами на улице Гончара

18 Февраля, 15:55

Гипсовые розы на потолке арки — это репродукция лепнины в Ялте  
Загрузка...