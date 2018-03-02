В Киеве высадят 13 миллионов цветов

В Киеве уже зацвели 70 тыс. тюльпанов, которые вырастили в оранжерее Печерского района. На примере этого предприятия в КО "Киевзеленстрой" показали, как готовятся к масштабному обустройству клумб, какими цветами украсят столицу весной.

"Киев в этом году украсят более 13 млн цветов, выращенных в оранжерейно-парниковых хозяйствах столицы", – рассказал первый заместитель генерального директора КО "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.

Сейчас на балансе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов города находится 10 теплиц общей площадью 1,6 га. Для того, чтобы с весны и до поздней осени в городе постоянно поддерживалась красота на клумбах, цветы в теплицах сажают в несколько этапов, а затем по мере необходимости подсаживают новые. Также в теплицах выращиваются цветы для создания выставок на Певческом поле.

Напомним, в течение 2018 года в Киеве планируется обновить 128 парков и скверов.

Ранее мы сообщали, что городские чиновники показали проект нового сквера на месте снесенных незаконных киосков, возле метро "Политехнический институт" и математического лицея №142. Здесь появится уютная зеленая зона с лавочками и фонтаном.