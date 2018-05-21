В Киеве заменят 13 тысяч светильников

Сегодня, 10:42

LED-освещение установят на 163 объектах

 

Власти планируют заменить 13 тысяч светильников
Власти планируют заменить 13 тысяч светильников. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

До конца года в столице обещают установить новое энергоэффективное LED-освещение на 163 объектах. Власти планируют заменить 13 тысяч светильников, что составляет 17% от общего количества в городе.

По вечерам яркими обещают сделать бульвары Дружбы Народов и Вернадского, ул. Электротехническую, Приречную, Шамо, Саксаганского, Жилянскую, просп. Павла Тычины.

Напомним, светодиодные светильники уже можно увидеть на улицах Генерала Алмазова, Петра Сагайдачного, Елены Телиги и на бульваре Леси Украинки.

Ранее мы сообщали, что ночные отключения фонарей, когда в целях экономии в городе выключают половину светильников, теперь будут осуществлять в час ночи. Напомним, с 2009 года это делали в 23:00. "В течение девяти лет в Киеве 50% уличного освещения вводилось ежесуточно с 23:00. Теперь оно будет вводиться с 01:00. При этом действовать будет, как и раньше, до 6:00", — рассказали в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и добавили, что это повысит безопасность на улицах.

Кроме того, ранее мы писали о том, куда обращаться, чтобы осветили парк в Киеве.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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