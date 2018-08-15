В Киеве заменят все остановки транспорта

В Киеве грядет масштабная замена старых остановок транспорта на современные остановочные комплексы. Около 900 таких павильонов планируют установить в течение этого года и в следующем.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАМЕНА. Согласно проекту, все новые остановочные комплексы будут единого типа. Каждый будет состоять из стеклянной антивандальной конструкции с деревянной скамьей и киоском, причем торговля алкоголем в нем будет запрещена. Остановка будет оборудована тревожной кнопкой, огнетушителем, аптечкой первой медицинской помощи, электронным табло с информацией о движении транспорта, ливневками, тактильной плиткой для людей, имеющих проблемы со зрением, мусорными урнами и парковочными столбиками.

Как рассказали "Сегодня" в мэрии, обустраивать остановочные комплексы будут за средства инвестора:

"Был проведен конкурс и определен победитель, который обустроит около 500 комплексов. Также будет проведен еще один конкурс — на установку более 300 таких объектов".

Обойдутся комплексы в сотни тысяч гривен.

"Инвестор будет обязан поддерживать остановочный комплекс в надлежащем состоянии и устранять все поломки за свой счет", — рассказал "Сегодня" советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Помимо новых остановочных комплексов до конца этого года Киев пополнится тридцатью стеклянными павильонами ожидания (накрытие и лавка, без торговой точки). Тендер на их установку был проведен на сайте госзакупок Prozzoro, общая стоимость — почти 6 млн грн.

Согласно документации, каждая конструкция будет иметь "карман" для размещения схем маршрута транспорта и оснащена освещением. Гарантийный срок на металлические составляющие — не менее 5 лет.

Что касается стеклянных стен и крыши, то они должны быть из прочного закаленного стекла. Ведь при всей "антивандальности" они постоянно страдают от рук вандалов. По данным департамента транспорта КГГА, с 2016 года разбиты 73 конструкции из сотни установленных. Многие киевляне такие остановки начали критиковать, как только они появились на улицах города. Люди считают: конструкции эстетически красивые, но совершенно не практичны.

"Эти "стекляшки" — как приманка для вандалов. В наших реалиях альтернативы старым железным остановкам просто нет", — уверен киевлянин Глеб Матвеев.

Напомним, в столице продолжается демонтаж устаревших остановочных комплексов. Этим занимаются сотрудники КП "Киевблагоустройство". Вместо старых будут установлены современные остановки из закаленного стекла.

Ранее в Киеве на Троещине после демонтажа незаконного МАФа появилась опасная остановка общественного транспорта. Тяжелая конструкция, как говорят местные жители, может упасть в любой момент и травмировать прохожих.

Также мы сообщали о том, что в Киеве на площади Льва Толстого разбили очередной стеклянный павильон остановки общественного транспорта. Некоторые пользователи соцсети предлагают делать остановки из оргстекла, а другие считают, что оргстекло тускнеет, царапается, а если на него наклеить рекламу или покрасить краской, то бесследно не отмыть.