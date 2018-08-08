В Киеве заплатим за мусор по-новому: все о новых платежках

Платить придется отдельно от квартплаты, по 20—25 грн в месяц за каждого прописанного в квартире

В Киеве — очередные новшества по оплате коммунальных услуг. В этом месяце горожане получат платежки, в которых появится графа "вывоз мусора". Для многих киевлян изменится и стоимость этой услуги.

Раньше тариф по вывозу отходов был включен в графу содержания домов и придомовой территории и составлял около 1 грн за 1 кв. м жилплощади. Теперь же он будет зависеть от количества зарегистрированных в квартире жителей и составит от 20 до 25 грн за одного жильца в месяц. Как объясняют в КГГА, точная сумма будет зависеть от расходов предприятия, которое вывозит отходы, типа жилого дома и наличия в нем мусоропровода.

"В год норма для домов с мусоропроводами составляет 1,93 куба мусора на человека, без мусоропроводов — 2,15, а для общежитий — 1,39", — объяснил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Новшество может здорово ударить по карманам многих киевлян. К примеру, до этого вывоз мусора для квартиры площадью 50 кв. м, в которой зарегистрировано шесть человек, в месяц обходился в 50 грн. Теперь сумма может составить 120—150 грн. И наоборот, если в квартире прописан всего один человек, а по факту проживает 10 квартирантов, то вывезти отходы владельцу жилья обойдется максимум в 25 грн.

В мэрии уверены: новая методика начисления более справедливая.

"Если в однокомнатной квартире зарегистрированно шесть человек, то, безусловно, платить придется больше, и это будет объективно", — говорит Пантелеев.

Киевляне опасаются, что с такими нововведениями вырастут неплатежи, мусор перестанут вывозить, и в итоге город утонет в отходах.

"У меня прописано пять человек, а у соседа — один, но живет семь квартирантов. И как быть?" — возмущается киевлянка Таисия.

В мэрии объясняют, что владельцы квартир, в которых проживают квартиранты, должны добровольно до 1 сентября обратиться с заявлением в Центр коммунсервиса. Впрочем, каких-либо методов, чтобы заставить хозяина квартиры это сделать, у горвластей нет. Тем горожанам, которые, к примеру, проживают в квартире одни, но имеют прописанных там родственников, власти предлагают снять этих людей с регистрации, чтобы не переплачивать.

Индивидуальная оплата за мусор принята во многих городах Украины. В Одессе тариф на вывоз отходов составляет 17 грн с человека, в Днепре — 9,36 грн, в Ивано-Франковске — чуть более 16 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлянам стоит ожидать отдельных платежек за вывоз мусора. Киеврада приняла решение вывести эту услугу отдельно из тарифа за содержание домов и придомовой территории.

Также в конце апреля сообщалось, что в Киеве могут на треть повысить тарифы за вывоз мусора. КП "Киевкомунсервис" подало на утверждение в КГГА свои расчеты.

Стоимость вывоза мусора для населения хотят увеличить с 74,45 грн до 99,70 грн за 1 кубический метр. Для бюджетных организаций — с 79,84 грн до 106,36 грн, а для коммерческих структур — с 92,78 грн до 131,63 грн. В "Киевкомунсервисе" новые расценки поясняют ростом цен на горюче-смазочные материалы и возросшим размером минимальной зарплаты. Утверждать новые тарифы будет департамент экономики КГГА.