В одном из районов Киева появилась специальная зона для прогулок с собаками

Сегодня, 17:10

Огражденная забором территория находится в парке возле озера Тельбин

 


Зона для выгула собак. Фото: facebook.com/dniprouzn

Зона для выгула собак. Фото: facebook.com/dniprouzn

Зона для выгула собак. Фото: facebook.com/dniprouzn

Зона для выгула собак. Фото: facebook.com/dniprouzn

Зона для выгула собак. Фото: facebook.com/dniprouzn

Зона для выгула собак. Фото: facebook.com/dniprouzn

Зона для выгула собак. Фото: facebook.com/dniprouzn

Зона для выгула собак. Фото: facebook.com/dniprouzn

В Днепровском районе Киева впервые появилась обустроенная зона для выгула собак, площадью 1870 кв.м. Об этом сообщили в КП по СЗН Днепровского района.

Огражденная забором территория, на которой до конца года планируется установить три элемента для тренировки собак, находится в спортивно-оздоровительном парке по ул. Ю.Шумского, 3 (возле озера Тельбин). На входе на территорию находятся две урны для раздельного мусора, изготовленные и спроектированные специалистами КП СЗН Днепровского района.

Напомним, киевлянам теперь запрещено выгуливать своих четвероногих питомцев на территориях больниц, школ и детских садов. Соответствующее решение было принято на заседании Киеврады в октябре 2017 года. Проект решения призван повысить безопасность посетителей объектов, поскольку животные часто "пугают и нападают на пациентов медучреждений, малолетних детей".

Ранее в Днепре заработали новые правила содержания домашних животных. Выгуливать питомцев нужно только на поводке. Кроме того, владельцев обязали  убирать за своими любимцами, а также регистрировать животных.

А во всех районах Харькова принялись строить и восстанавливать площадки для выгула и дрессировки собак.
собаки, тельбин, выгул собак, днепровский район
Источник:

"Сегодня"

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