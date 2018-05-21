В одном из районов Киева промоют трубы, пользоваться водой не рекомендуется

В Киеве по ежегодному графику будет проведена плановая профилактическая промывка сетей в Святошинском районе. Об этом сообщили в ЗАО "АК"Киевводоканал".

В зону работ попадут сети на просп. Победы, бульв. Вернадского, ул. Витрука, ул. Краснова, ул. Депутатской, ул. Улитина, ул. Онискевича, ул. Крымского, ул. Степанченко, ул. Кржижановского.

Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 23 на 24 мая, а именно с 24:00 до 02:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №1 на насосной водопроводной станции "Депутатская".

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Ранее в ЗАО "АК "Киевводоканал" сообщили, что для надежной работы систем водоснабжения проводятся ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по некоторым адресам.

Напомним, в Киеве могут существенно вырасти расценки на холодную воду: объявление о планах изменить тариф на водоснабжение и водоотвод появилось на сайте "Киевводоканала".